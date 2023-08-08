Черговий крок: Україна та Молдова побудують міст через Дністер

Зроблено важливий крок для розбудови логістики з Молдовою.
Сьогодні, 8 серпня, схвалили проєкт закону щодо ратифікації міжурядової угоди про будівництво мосту через Дністер. Він стане ключовим елементом транспортного коридору Київ – Кишинів.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Українські експортери матимуть зручний шлях до південно-східної Європи та збільшать обсяги експорту товарів", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 5 серпня у Молдові зійшли із рейок 6 вагонів із зерном, які прямували до українського річкового порту. Попередньо, інцидент спричинила аномальна спека.
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