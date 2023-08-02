У Кишиневі водій “Мерседеса” протаранив російське посольство і втік

Поліція затримала чоловіка, який врізався у ворота посольства РФ у столиці Молдови.

Вранці у середу, 2 серпня, чоловік в'їхав на автомобілі у ворота посольства Російської Федерації в Кишиневі. Він протаранив ще два автомобілі, намагаючись втекти від правоохоронців.

Про це повідомили у поліції Республіки Молдова.

Інцидент трапився близько 6 години ранку.

“Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що чоловік, керуючи автомобілем “Мерседес”, здійснив наїзд своїм автомобілем на ворота посольства Російської Федерації в Кишиневі, після чого поїхав з місця ДТП”, – повідомили в поліції.

Внаслідок розшукових дій транспортний засіб було виявлено на трасі до міста Страшени. Незважаючи на вимоги поліції зупинитися, водій продовжив свій шлях, врізавшись у ще два автомобілі на трасі. Обійшлося без постраждалих.

Водія силоміць зупинили поліцейські, які тепер проводять із затриманим всі необхідні процесуальні дії.

У МЗС Молдови у коментарі Newsmaker висловили жаль з приводу інциденту і запевнили, що його будуть належно розслідувати компетентні органи.

Нагадаємо, раніше молдовські сили спеціального призначення нейтралізували іноземця, який відкрив стрілянину в аеропорту Кишинева.

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