В Кишиневе водитель "Мерседеса" протаранил российское посольство и скрылся

Утром в среду, 2 августа, мужчина въехал на автомобиле в ворота посольства Российской Федерации в Кишиневе. Он протаранил еще два автомобиля, пытаясь скрыться от правоохранителей.

Об этом сообщили в полиции Молдовы.

Инцидент произошел около 6 часов утра.

"Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что мужчина, управляя автомобилем "Мерседес", совершил наезд своим автомобилем на ворота посольства Российской Федерации в Кишиневе, после чего уехал с места ДТП", — сообщили в полиции.

В результате розыскных действий транспортное средство было обнаружено на трассе в город Страшены. Несмотря на требования полиции остановиться, водитель продолжил свой путь, врезавшись еще в два автомобиля на трассе. Обошлось без пострадавших.

Водителя принудительно остановили полицейские, которые теперь проводят с задержанным все необходимые процессуальные действия.

В МИД Молдовы в комментарии Newsmaker выразили сожаление по поводу инцидента и заверили, что его должным образом будут расследовать компетентные органы.

Напомним, ранее молдавские силы специального назначения нейтрализовали иностранца, открывшего стрельбу в аэропорту Кишинева.

Читайте также: