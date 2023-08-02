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От Тины Кароль "убежал" микрофон прямо во время выступления

От Тины Кароль "убежал" микрофон прямо во время выступления

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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От Тины Кароль "убежал" микрофон прямо во время выступления

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Курьезный момент с артисткой произошел, когда она давала концерт.

Украинская певица Тина Кароль попала в курьезную ситуацию.

Во время одного из недавних концертов у звезды случайно выпал микрофон из стойки прямо во время выступления. Видео с инцидентом у себя на странице в Instagram поделилось издание Музвар.

Когда Кароль исполняла свой хит "Вільна", она взялась за стойку и стала ее крутить. Случайно микрофон выпал из стойки и улетел прямо в зрителей в зале. Впрочем, вежливые поклонники любезно поспешили отдать прибор. "На сцене бывает все: микрофон Тины Кароль решил "убежать", – такая подпись сопровождает ролик.

Тина Кароль во время выступления случайно запустила микрофон в зал

Тина Кароль во время выступления случайно запустила микрофон в зал

В свою очередь, поклонники пошутили, что микрофон не удержался и пал перед красотой Тины Кароль:

  • Микрофон свободен
  • Даже микрофон упал, увидев ее, я его понимаю
  • Микрофон не выдержал красоты Тины Кароль

Напомним, недавно в Сети появилось забавное видео с 14-летним сыном Тины Кароль Вениамином. Звездная мама вместе с Веней была в одном из ресторанов, где встретила своего старого знакомого, хореографа Дмитрия Жука. Дмитрий пригласил Тину на танец и пока они сливались в па, 14-летний сын Тины ревновал маму и не сдерживал эмоций.

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Дата публикации
Просмотры
560
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