От Тины Кароль "убежал" микрофон прямо во время выступления

Украинская певица Тина Кароль попала в курьезную ситуацию.

Во время одного из недавних концертов у звезды случайно выпал микрофон из стойки прямо во время выступления. Видео с инцидентом у себя на странице в Instagram поделилось издание Музвар.

Когда Кароль исполняла свой хит "Вільна", она взялась за стойку и стала ее крутить. Случайно микрофон выпал из стойки и улетел прямо в зрителей в зале. Впрочем, вежливые поклонники любезно поспешили отдать прибор. "На сцене бывает все: микрофон Тины Кароль решил "убежать", – такая подпись сопровождает ролик.

Тина Кароль во время выступления случайно запустила микрофон в зал

В свою очередь, поклонники пошутили, что микрофон не удержался и пал перед красотой Тины Кароль:

Микрофон свободен

Даже микрофон упал, увидев ее, я его понимаю

Микрофон не выдержал красоты Тины Кароль

Напомним, недавно в Сети появилось забавное видео с 14-летним сыном Тины Кароль Вениамином. Звездная мама вместе с Веней была в одном из ресторанов, где встретила своего старого знакомого, хореографа Дмитрия Жука. Дмитрий пригласил Тину на танец и пока они сливались в па, 14-летний сын Тины ревновал маму и не сдерживал эмоций.

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