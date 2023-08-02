Від Тіни Кароль "втік" мікрофон просто під час виступу

Українська співачка Тіна Кароль потрапила до курйозної ситуації.

Під час одного з нещодавніх концертів у зірки випадково випав мікрофон зі стійки просто під час виступу. Відео з інцидентом у себе на сторінці в Instagram поділилося видання "Музвар".

Коли Кароль виконувала свій хіт "Вільна", вона взялася за стійку і почала її крутити. Випадково мікрофон випав зі стійки і полетів просто у глядачів у залі. Втім, чемні шанувальники люб'язно поквапилися віддати пристрій. "На сцені буває все: мікрофон Тіни Кароль вирішив "втекти", - такий підпис супроводжує ролик.

Тіна Кароль під час виступу випадково запустила мікрофон до зали

Своєю чергою, шанувальники пожартували, що мікрофон не втримався і впав перед красою Тіни Кароль:

Мікрофон вільний

Навіть мікрофон впав, побачивши її, я його розумію

Мікрофон не витримав краси Тіни Кароль

Нагадаємо, нещодавно у Мережі з'явилося кумедне відео з 14-річним сином Тіни Кароль Веніаміном. Зіркова мама разом з Вєнею була в одному з ресторанів, де зустріла свого старого знайомого, хореографа Дмитра Жука. Дмитро запросив Тіну на танець і поки вони зливалися у па, 14-річний син Тіни приревнував маму і не стримував емоцій.

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