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Від Тіни Кароль "втік" мікрофон просто під час виступу

Від Тіни Кароль "втік" мікрофон просто під час виступу

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
497
Час на прочитання
2 хв
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Від Тіни Кароль "втік" мікрофон просто під час виступу

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Курйозний момент з артисткою стався, коли вона давала концерт.

Українська співачка Тіна Кароль потрапила до курйозної ситуації.

Під час одного з нещодавніх концертів у зірки випадково випав мікрофон зі стійки просто під час виступу. Відео з інцидентом у себе на сторінці в Instagram поділилося видання "Музвар".

Коли Кароль виконувала свій хіт "Вільна", вона взялася за стійку і почала її крутити. Випадково мікрофон випав зі стійки і полетів просто у глядачів у залі. Втім, чемні шанувальники люб'язно поквапилися віддати пристрій. "На сцені буває все: мікрофон Тіни Кароль вирішив "втекти", - такий підпис супроводжує ролик.

Тіна Кароль під час виступу випадково запустила мікрофон до зали

Тіна Кароль під час виступу випадково запустила мікрофон до зали

Своєю чергою, шанувальники пожартували, що мікрофон не втримався і впав перед красою Тіни Кароль:

  • Мікрофон вільний
  • Навіть мікрофон впав, побачивши її, я його розумію
  • Мікрофон не витримав краси Тіни Кароль

Нагадаємо, нещодавно у Мережі з'явилося кумедне відео з 14-річним сином Тіни Кароль Веніаміном. Зіркова мама разом з Вєнею була в одному з ресторанів, де зустріла свого старого знайомого, хореографа Дмитра Жука. Дмитро запросив Тіну на танець і поки вони зливалися у па, 14-річний син Тіни приревнував маму і не стримував емоцій.

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Дата публікації
Перегляди
497
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