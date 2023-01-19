Подоляк назвал причину убийства Киреева

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что убийство одного из консультантов делегации Украины Дениса Киреева, которого СБУ обвинила якобы в госизмене, было связано с плохой координацией украинских спецслужб в начале войны.

Об этом Подоляк сказал в интервью латвийскому Delfi.

"Он имел отношение к главному управлению разведки, а его убийство было связано с тем, что не было единой координации между силовыми структурами", – сказал Подрляк.

Он указал на определенные претензии к Кирееву, а также отметил, что их не успели урегулировать в "диалоговом формате".

"Это не связано с работой делегации и переговорным процессом. Он не был агентом России", — добавил Подрляк.

По словам советника главы ОП, Россия впоследствии пыталась "выставить Киреева своим агентом", однако он не был связан с врагом.

Напомним, что банкир Денис Киреев предупредил украинскую разведку о приказе главы Кремля Путина начать полномасштабное вторжение. Киреев начал сотрудничество с Главным управлением разведки Минобороны в 2021 году.

Добавим, что 5 марта 2022 в ГУР сообщили о смерти Киреева.