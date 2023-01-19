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Подоляк назвав причину вбивства Кірєєва

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Подоляк назвав причину вбивства Кірєєва

Фото: Getty Images

Радник голови ОП зазначив погану координацію українських спецслужб на початку повномасштабної війни.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вбивство одного з консультантів делегації України Дениса Кірєєва, якого СБУ звинуватила нібито у держзраді, було пов'язане із поганою координацією українських спецслужб на початку війни.

Про це Подоляк сказав в інтерв'ю латвійському Delfi.

"Він мав стосунок до головного управління розвідки, а його вбивство було пов'язане з тим, що не було єдиної координації між силовими структурами", - сказав Подоляк.

Він вказав на певні претензії до Кірєєва, а також зазначив, що їх не встигли врегулювати в "діалоговому форматі".

"Це не пов'язано з роботою делегації і з переговорним процесом. Він не був агентом Росії", - додав Подоляк.

За словами радника голови ОП, Росія згодом намагалася "виставити Кірєєва своїм агентом", проте він не був пов'язаний із ворогом.

Нагадаємо, що банкір Денис Кірєєв попередив українську розвідку про наказ очільника Кремля Путіна розпочати повномасштабне вторгнення. Кірєєв розпочав співпрацю з Головним управлінням розвідки Міноборони 2021 року.

Додамо, що 5 березня 2022 року в ГУР повідомили про смерть Кірєєва.

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Дата публікації
Перегляди
4084
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