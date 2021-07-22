Потоп в Одессе: где не проехать и как работает транспорт в городе

Потоп в Одессе: где не проехать и как работает транспорт в городе

Из-за ливня в ночь на 22 июля в Одессе затопило десятки улиц.

В результате ночного ливня в Одессе по состоянию на 07:00 подтоплено несколько улиц и ограничено движение общественного электротранспорта.

Об этом сообщили в Департаменте городского хозяйства Одесского городского совета.

По состоянию на 7:00 подтоплены следующие улицы:

Черноморского Казачества от Пересыпи до Солонцеватого переулка, Атамана Головатого, Щеголева, Атамана Чепиги, Мечникова, 132, Небесной Сотни, ул. Водопроводной (район Красного Креста), вторая Застава.

Движение по Атамана Головатого и Черноморского Казачества из-за подтопления заблокировано, поэтому въезд и выезд на поселок Котовского временно осуществляется по Окружной дороге.

На улицах Балковская и Приморская есть наносы щебня и песка, частично вырваны люки, в связи с чем движение автотранспорта затруднено.

Работы ликвидации стихийного бедствия продолжаются, в настоящее время к ним привлечено 54 единицы спецтехники КП "Городские дороги".

Из-за подтопления участков рельсового полотна и падения веток временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1,3,7,10,12,13,20,21,26,27 и троллейбусного маршрута №12

Троллейбусный маршрут №8 функционирует до улицы Химической.

По 16 адресам уже завершены работы по ликвидации последствий непогоды.

Напомним, ливень, во время которого в Одессе выпало более 50 мм осадков, начался ночью 22 июля. За это время вода подтопила частные дома и подвалы многоэтажек, а ветер повалил 28 деревьев.

К ликвидации последствий непогоды привлекли более 100 спасателей, а коммунальные службы перешли в режим круглосуточного дежурства.

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