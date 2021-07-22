Для украинцев открылись Нидерланды: что нужно знать

Страна с утра 22 июля открывается для путешествий из Украины.

С 22 июля для украинских туристов открываются Нидерланды.

Об этом свидетельствуют данные на местном правительственном сайте, рассказали в ТСН.Ранок 22 июля.

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Украину в Нидерландах внесли в список безопасных с точки зрения распространения коронавируса стран. Именно поэтому наши граждане могут свободно въезжать в Нидерланды без вакцинации и даже ПЦР-тестов. Однако пассажиры авиарейсов должны будут заполнить "анкету здоровья". Кроме того, некоторые авиакомпании могут предлагать ее еще на этапе регистрации на рейс.

"Нидерланды открываются для украинцев с 9:00 22 июля согласно рекомендации Совета ЕС. Полноценный безвиз, как в старые добрые времена", — написал глава МИД Дмитрий Кулеба своем Twitter.

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Между тем Словакия открылась только для вакцинированных украинцев, сообщил министр иностранных дел. По его словам, для въезда в страну необходимо свидетельство о полном курсе прививки от COVID-19. Для невакцинированных - остается карантин.

Следует заметить, что неделю назад ЕС внес Украину в "зеленый список" и рекомендовал европейским странам отменить ограничения на въезд наших граждан.

Как сообщалось, во Франции в музей, театр и кинотеатр теперь можно попасть с COVID-сертификатом. С 21 июля этот документ французы должны показывать, чтобы попасть в культурных заведений. В сертификате может содержаться информация о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или о том, что человек уже переболел коронавируса. Все эти нововведения вводят во Франции на фоне очередной вспышки коронавируса через штамм "Дельта".

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