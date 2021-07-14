Правительство повысило пенсии военным

Почти 400 тысяч военнослужащих и работников других органов правопорядка получат дополнительные пенсионные доплаты.

Кабинет Министров Украины 14 июля принял решение о повышении пенсий военным.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Как и было анонсировано, по инициативе президента Владимира Зеленского правительство приняло решение о повышении пенсий военным", — заявил он.

Таким образом, принятое решение предусматривает установление ежемесячных доплат и установление минимальной пенсионной выплаты в размере 3 854 гривны и повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность.

Кроме этого предусматривается ежемесячная доплата 2000 грн. бывшим военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава милиции, полицейским и другим лицам, пенсии которым были назначены до 1 марта 2018 года. Для участников боевых действий минимальная пенсионная выплата увеличивается до уровня 3 893 грн.

Также правительство повысило зарплату военнослужащим разведывательных органов — в 2021 году на это потратят 2 388 819 грн.

Напомним, украинцам пересчитали пенсии: кто и сколько получит доплаты. Пенсии в Украине на протяжении 2021 года повысят еще дважды.

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