Рада приняла закон о реформе Высшего совета правосудия

Законопроект, предложенный президентом Владимиром Зеленским, предусматривает, что действующих членов ВСП и кандидатов на должность проверит на добропорядочность новый орган — Этический совет.

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия ", который предусматривает реформу ведомства.

В среду, 14 июля, на внеочередном заседании за соответствующий законопроект №5068 во втором чтении и в целом проголосовали 259 народных депутатов, пишет "Укринформ".

Так, документ предусматривает проверку на добропорядочность членов ВСП, а также изменяет порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

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Также законопроект предлагает решающую роль международных экспертов в отборе членов ВСП.

Кроме того, в пояснительной записке говорится, что законопроект предлагает порядок образования и деятельности Этического совета, в состав которого будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три человека, определенные международными организациями, с которыми Украина в течение по меньшей мере последних трех лет сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции или в сфере судебной реформы в соответствии с международными договорами Украины.

Документ предлагает прописать полномочия и порядок деятельности Этического совета по установлению соответствия кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности и предоставления органу избрания списка кандидатов, рекомендованных для избрания на должность члена ВСП. В частности, такой список должен содержать количество кандидатур, которое по меньшей мере вдвое превышает количество вакантных должностей членов ВСП.

Законопроектом предусмотрено осуществление Этическим советом в течение трех месяцев со дня утверждения его персонального состава оценки соответствия членов ВСП, кроме председателя Верховного Суда, избранных до вступления в силу этого документа, критериям профессиональной этики и добропорядочности.

По результатам такой оценки Этичесский совет может принять решение о внесении в соответствующий орган, избравший члена ВСП, мотивированной рекомендации об его увольнении.

Напомним:

В начале мая Венецианская комиссия дала 11 рекомендаций по законопроекту о Высшем совете правосудия.

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