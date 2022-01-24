Пробное ЗНО: назвали даты тестирования-2022

Регистрация для участия в дополнительной сессии ВНО продлится 5-17 мая.

Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания в 2022 году продлится с 23 июня по 13 июля.

Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Тестирование во время дополнительной сессии будет проходить по графику:

физика – 23 июня,

химия – 24 июня,

украинский язык — 30 июня,

украинский язык и литература — 30 июня,

математика – 4 июля,

математика (задание уровня стандарта) – 4 июля,

география – 5 июля,

английский язык — 6 июля,

история Украины – 7 июля,

биология – 8 июля,

немецкий язык — 11 июля,

французский язык – 12 июля,

испанский язык – 13 июля.

Результаты дополнительной сессии будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 20 июля. К слову, регистрация для участия в дополнительной сессии ВНО продлится 5-17 мая 2022 года.

Как сообщалось, в Украине с 5 по 22 января продолжалась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание, которое состоится во второй половине марта. Каждый, кто хочет проверить свои знания, должен зарегистрироваться на сайте Регионального центра оценки качества образования.

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