Пробне ЗНО: назвали дати тестування-2022

Рєстрація для участі в додатковій сесії ЗНО триватиме 5-17 травня.
Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році триватиме від 23 червня до 13 липня.
Про це повідомила пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.
Тестування під час додаткової сесії відбуватиметься за графіком:
- фізика - 23 червня,
- хімія - 24 червня,
- українська мова - 30 червня,
- українська мова та література - 30 червня,
- математика - 4 липня,
- математика (завдання рівня стандарту) - 4 липня,
- географія - 5 липня,
- англійська мова - 6 липня,
- історія України - 7 липня,
- біологія - 8 липня,
- німецька мова - 11 липня,
- французька мова - 12 липня,
- іспанська мова - 13 липня.
Результати додаткової сесії розмістять на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 20 липня. До слова, рєстрація для участі в додатковій сесії ЗНО триватиме 5-17 травня 2022 року.
Як повідомлялося, в Україні від 5 до 22 січня тривала реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яке відбудеться в другій половині березня. Кожен, хто хоче перевірити свої знання, має зареєструватися на сайті Регіонального центру оцінювання якості освіти.
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