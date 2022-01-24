Пробне ЗНО: назвали дати тестування-2022

Рєстрація для участі в додатковій сесії ЗНО триватиме 5-17 травня.

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році триватиме від 23 червня до 13 липня.

Про це повідомила пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

Тестування під час додаткової сесії відбуватиметься за графіком:

фізика - 23 червня,

хімія - 24 червня,

українська мова - 30 червня,

українська мова та література - 30 червня,

математика - 4 липня,

математика (завдання рівня стандарту) - 4 липня,

географія - 5 липня,

англійська мова - 6 липня,

історія України - 7 липня,

біологія - 8 липня,

німецька мова - 11 липня,

французька мова - 12 липня,

іспанська мова - 13 липня.

Результати додаткової сесії розмістять на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 20 липня. До слова, рєстрація для участі в додатковій сесії ЗНО триватиме 5-17 травня 2022 року.

Як повідомлялося, в Україні від 5 до 22 січня тривала реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яке відбудеться в другій половині березня. Кожен, хто хоче перевірити свої знання, має зареєструватися на сайті Регіонального центру оцінювання якості освіти.

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