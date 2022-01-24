"Надаємо допомогу в політичному вимірі": Польща не планує напрявляти військових до України

Тривають перемовини щодо постачання зброї.
Наразі Польща не планує направляти солдатів Війська польського до України.
Про це заявиви голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох в інтерв'ю "Газеті правній".
"На сьогодні тема підтримки України Військом польським не стоїть. Ми надаємо допомогу в політичному вимірі - двосторонню, в межах НАТО та ЄС", - зазначив він.
Керівнк Бюро наголосив, що переговори на тему постачання зброї тривають: "питання підтримки було предметом дводенних консультацій президентів Анджея Дуди та Володимира Зеленського".
За словами Солоха, присутність польських солдатів в Україні "залежить від навчань, що зараз проводяться". "Військова співпраця Польщі та України насамперед охоплює місії з тренувань, у них ми співпрацюємо, наприклад, зі США та Канадою. Ми відпрацьовуємо оперативну сумісність української армії із збройними силами країн-союзниць (з НАТО – Ред.)", - розповів Павло Солох.
Як повідомлялося, уряд Великої Британії стверджує, що має дані, кого саме Кремль планує призначити своїм гауляйтером у Києві в разі перемоги над Україною. Москва, звісно, все спростовує. Але подібні дані має і американська розвідка, повідомив CNN з посиланням на свої джерела і Білий дім. Британці серйозно налаштовані зробити все, аби цього не сталося. Оборонна, але дуже потужна зброя - неочікуваний подарунок цього тижня Україна отримали з Лондона.
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