У Конотопі невідомі підпалили дві фури: відео

У Конотопі невідомі підпалили дві фури: відео

Зловмисників розшукує поліція.

У Конотопі Сумської області шукають паліїв фур. На території місцевого підприємства вихідними спалахнули дві вантажівки.

Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, вони зайнялися одночасно. Поки охоронець обходив територію, невідомі розбили вікна автівок та закинули займисту суміш до кабіни.

Надзвичайники прибули за лічені хвилини, та моторні відсіки й салони тягачів вигоріли ущент. Рятувальники відбили від вогню ще одну фуру, що стояла між охоплених вогнем автівок та решту машин по обидва боки від осередків займання.

У Конотопі шукають палія фур | Новини України

Поліція розпочала провадження за фактом підпалу, обставини пожежі з'ясовують.

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