У Конотопі невідомі підпалили дві фури: відео

Зловмисників розшукує поліція.
У Конотопі Сумської області шукають паліїв фур. На території місцевого підприємства вихідними спалахнули дві вантажівки.
Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, вони зайнялися одночасно. Поки охоронець обходив територію, невідомі розбили вікна автівок та закинули займисту суміш до кабіни.
Надзвичайники прибули за лічені хвилини, та моторні відсіки й салони тягачів вигоріли ущент. Рятувальники відбили від вогню ще одну фуру, що стояла між охоплених вогнем автівок та решту машин по обидва боки від осередків займання.
Поліція розпочала провадження за фактом підпалу, обставини пожежі з'ясовують.
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