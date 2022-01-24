В Конотопе неизвестные подожгли две фуры: видео

В Конотопе неизвестные подожгли две фуры: видео

Злоумышленников разыскивает полиция.

В Конотопе Сумской области ищут поджигателей фур. На выходных на территории местного предприятия вспыхнули два грузовика.

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, они занялись одновременно. Пока охранник обходил территорию, неизвестные разбили окна автомобилей и забросили горючую смесь в кабины.

Чрезвычайники прибыли в считанные минуты, но моторные отсеки и салоны грузовиков выгорели дотла. Пожарные спасли от огня еще одну фуру, стоявшую между охваченными огнем машинами и остальные машины с обеих сторон возле очагов возгорания.

В Конотопе ищут поджигателя фур | Новости Украины

Полиция открыла производство по факту поджога, обстоятельства пожара выясняются.

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