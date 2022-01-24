Полностью обнаженная Илона Гвоздева показалась в ванне с пенкой

Артистка взбудоражила воображение поклонников.

Украинский хореограф, победительница "Танцев со звездами-2018" Илона Гвоздева взбудоражила воображение поклонников.

Так, артистка поделилась в Instagram соблазнительными кадрами, на которых предстает в атласной красной ночнушке с кружевными черными вставками.

instagram.com/ilonagvozdeva

instagram.com/ilonagvozdeva

Кроме того, танцовщица поделилась и более провокационной фотографией, на которой полностью обнаженной изображена в ванне с пенкой: "Никаких мыслей. Просто красиво", — подписала фото Гвоздева.

instagram.com/ilonagvozdeva

В свою очередь, фанаты засыпали Илону комплиментами: "И сотворил же Бог такую красивую женщину", "ваша фигура – моя мечта. Мышцы – огонь", "не красиво, а очень красиво", "очень гармонично и утонченно! Вы талантливы и откровенны!".

Как известно, сейчас Илона Гвоздева находится в Грузии, где работала хореографом-постановщиком на "Танцах со звездами". Задержалась в стране артистка из-за того, что второй раз заболела коронавирусом. Впервые танцовщица подхватила вирус в ноябре 2020 года.

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