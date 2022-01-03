В Украине стартует регистрация на пробное ВНО

Пробная внешняя независимая оценка состоится в марте.

С 5 по 22 января продлится регистрация на пробное внешнее независимое оценивание, которое состоится во второй половине марта.

Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования.

"Пробное внешнее независимое оценивание происходит с целью ознакомления всех желающих с процедурой проведения ВНО, структурой и содержанием тестовой тетради, порядком доступа к пункту тестирования и рабочего места. Пробное тестирование является важной составляющей подготовки к внешнему независимому оцениванию", — отметили в УЦОКО.

Регистрация на пробное ЗНО – на сайтах соответствующих региональных центров оценки качества образования.

Стоимость одного пробного ЗНО для одного участника составляет около 300 грн (в регионах цены разные).

График проведения пробного ВНО в 2022 году:

19 марта – по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

26 марта – по истории Украины, математике, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).

УЦОКО

Регистрация для участия в основной сессии ВНО в 2022 году продлится с 1 февраля по 9 марта. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учеников (слушателей, студентов) для прохождения ГИА в форме ВНО до 1 марта 2022 года.

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