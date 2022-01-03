Несчастье на лебедином озере: группа росссийских туристов провалилась под лед

Инцидент попал на видео, которое снимал один из посетителей заповедника с помощью квадрокоптера.

В государственном природном заказнике "Лебединый" в Алтайском крае (РФ) группа туристов, наблюдавшая за лебедями на озере, проломила лед и оказалась в ледяной воде.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовав видео момента.

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Инцидент произошел на озере Светлое, где живут стаи лебедей. Группе туристов, пришедшей полюбоваться птицами, надоело ждать очереди на смотровую площадку и они пошли в обход тонким льдом. Через несколько минут лед под ногами людей начал трескаться, они побежали к берегу, но добежать успели не все и оказались в воде.

К счастью, туристы были недалеко от берега, где было очень мелко. Все обошлось испугом и ледяным купанием.

Напомним, в понедельник, 3 января, в Киеве мужчина провалился под лед в заливе в Оболонском районе столицы.

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