Хотели сделать селфи: в Одесской области трое парней провалились под лед

Подростки смогли самостоятельно выбраться из воды.
В селе Корсунцы трое парней в возрасте от 11 до 14 лет развлекались на ставку и провалились под воду.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
По данным правоохранителей, школьники хотели сделать селфи на льду, но он был слишком хрупким и сломался под тяжестью детей. Подростки находились рядом с берегом и смогли самостоятельно выбраться из воды. Они обратились за помощью к местной жительнице, которая вызвала медиков и полицию.
На родителей подростков составили административные протоколы по ч.1 ст.184 КУоАП.
Напомним, в Кировоградской области на реке провалились под лед двое детей, 2009 и 2012 года рождения. Спасти их, к сожалению, не удалось.
Читайте также: