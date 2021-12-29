Хотіли зробити селфі: в Одеській області троє хлопців провалилися під кригу

Підлітки змогли самостійно вибратися із води.

У селі Корсунці троє хлопців віком від 11 до 14 років розважалися на ставку та провалилися під воду.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Одеської області.

За даними правоохоронців, школярі хотіли зробити селфі на льоду, але він був занадто крихким та зламався під вагою дітей. Підлітки перебували поруч з берегом та змогли самостійно вибратися із води. Вони звернулися по допомогу до місцевої жительки, яка викликала медиків і поліцію.

На батьків підлітків склали адміністративні протоколи за ч.1 ст.184 КУпАП.

Новини України: у Київській області двоє дітей провалилися до вигрібної ями, дівчинка загинула

Нагадаємо, у Кіровоградській області на річці провалилися під кригу двоє дітей, 2009 і 2012 року народження. Врятувати їх, на жаль, не вдалося.

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