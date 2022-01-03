Нещастя на лебединому озері: група російських туристів провалилася під лід

Інцидент потрапив на відео, яке знімав один із відвідувачів заповідника за допомогою квадрокоптера.

У державному природному заказнику "Лебединий" в Алтайському краї (РФ) група туристів, яка спостерігала за лебедями на озері, проломила лід і опинилася в крижаній воді.

Про це повідомляє Telegram-канал SHOT, опублікувавши відео моменту.

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Інцидент трапився на озері Світле, де живуть зграї лебедів. Групі туристів, що прийшла помилуватися птахами, набридло чекати черги до оглядового майданчика і вони пішли в обхід тонкою кригою. Через кілька хвилин лід під ногами людей почав тріскати, вони побігли до берега, але добігти встигли не всі та опинилися у воді.

На щастя, туристи були недалеко від берега, де було досить мілко. Тож все обійшлося переляком та крижаною купіллю.

Нагадаємо, у понеділок, 3 січня, у Києві чоловік провалився під лід у затоці в Оболонському районі столиці.

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