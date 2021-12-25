У Швейцарії під час хокейного матчу гравці провалилися під лід (відео)

У Швейцарії під час хокейного матчу гравці провалилися під лід (відео)

Інцидент стався внаслідок зіткнення хокеїстів.

Кумедна ситуація сталася у матчі другого дивізіону чемпіонату Швейцарії з хокею. Двоє хокеїстів - захисник "Лангенталя" Тайлер Хіггінс і нападник "Сієрри" Арно Монтандон - провалилися під лід.

Про це повідомляє Le Matin.

Гравці зіткнулися на 14 хвилині зустрічі біля борту, де зазвичай стоїть машина для заливання льоду. Хокеїсти наблизилися до нього, двері загородження відчинилися, і спортсмени провалилися під кригу. Це сталося через те, що машини для заливання стадіону на своєму звичному місці не виявилося. До хокеїстів одразу підбігли судді та інші гравці та витягли їх із води.

Зазначається, що внаслідок того, що трапилося, ніхто не постраждав. Матч був продовжений і зрештою завершився з рахунком 3:2 на користь "Лангенталя".

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