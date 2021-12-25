Використав 187 рук: зірка "Ліверпуля" став рекордсменом Гіннеса (відео)

Такумі Мінаміно весело розпочинав кар'єру в японській "Сересо Осаці".

Вінгер "Ліверпуля" Такумі Мінаміно встановив світовий рекорд Гіннеса з відбитих "дай п'ять" за одну хвилину.

Це сталося ще в 2014 році - на той момент гравець "Серес Осака" дав п'ять 187 людям за 60 секунд.

"Так, я був рекордсменом з відбитих "дай п'ять" за хвилину. Це сталося, коли я грав за "Сересо Осака" на заході, організованому клубом для вболівальників. Близько 200 людей вишикувалися в чергу в торговому центрі, і оскільки я був наймолодшим гравцем у команді, вибрали мене. Довелося пробігтися і дати всім п'ять, завдяки чому я потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Це дуже добрий спогад, і ми досі про це говоримо. Було б непогано, якби я так святкував голи за "Ліверпуль", – цитує Мінаміно офіційний сайт "червоних".

Зазначимо, що рекорд Мінаміно протримався лише два роки: 2016-го житель Сан-Дієго відбив п'ять 290 разів за хвилину.

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