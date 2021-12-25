Использовал 187 рук: звезда "Ливерпуля" стал рекордсменом Гиннеса (видео)

Такуми Минамино весело начинал карьеру в японской "Серес Осаке".

Вингер "Ливерпуля" Такуми Минамино установил мировой рекорд Гиннеса по отбитым "дай пять" за одну минуту.

Это произошло еще в 2014 году – на тот момент игрок "Серес Осака" дал пять 187 человек за 60 секунд.

"Да, я был рекордсменом из отбитых "дай пять" в минуту. Это произошло, когда я играл за "Сересо Осака" на мероприятии, организованном клубом для болельщиков. Около 200 человек выстроились в очередь в торговом центре, и поскольку я был Самым молодым игроком в команде, выбрали меня... Пришлось пробежаться и дать всем пять, благодаря чему я попал в Книгу рекордов Гиннеса.Это очень хорошее воспоминание, и мы до сих пор об этом говорим.Было бы неплохо, если бы я так праздновал голы за "Ливерпуль" ", – цитирует Минамино официальный сайт "красных".

Отметим, что рекорд Минамино продержался всего два года: в 2016 году житель Сан-Диего отбил пять 290 раз в минуту.

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