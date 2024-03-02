Россияне атаковали Купянск: пострадал волонтер

В субботу, 2 марта, российские войска нанесли удары по окрестностям Купянска в Харьковской области. По меньшей мере, один пострадавший.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли удары по окрестностям Купянска. По предварительной информации, враг использовал КАБ", — подчеркнул глава ОВА.

По его словам, в результате российской атаки пострадал 55-летний волонтер. Мужчина получил обломочные ранения, госпитализирован в медицинское учреждение.

Напомним, 1 марта, в 22:43, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных БпЛА. В Харькове раздались взрывы. Сирены звучали более полутора часов.

Местные власти сообщили, что россияне атаковали Харьковщину беспилотниками. Дроны ударили по жилому району в Харькове и частному дому в поселке Большой Бурлук. В поселке погиб 76-летний мужчина.

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