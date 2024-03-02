Росіяни атакували Куп'янськ: постраждав волонтер

У суботу, 2 березня, російські війська завдали ударів по околицях Куп’янська в Харківській області. Щонайменше один потерпілий.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали ударів по околицях Куп’янська. За попередньою інформацією, ворог використав КАБ", - наголосив голова ОВА.

За його словами, внаслідок російської атаки постраждав 55-річний волонтер. Чоловік отримав уламкові поранення, госпіталізований до медичної установи.