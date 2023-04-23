Россияне атаковали село под Херсоном: есть жертвы

В воскресенье, 23 апреля, российские оккупационные войска атаковали деревню Кизомис Белозерской общины Херсонской области. Россияне обстреляли десятки домов местных жителей. Есть раненые.

Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"В обед российская артиллерия била по населенному пункту. Враг попал в здание местной школы, автомобиль правоохранителей и около 25 жилых домов", — рассказал он.

По словам главы ОВА, из-за российских обстрелов ранения головы и грудной клетки получила 85-летняя женщина. Кроме того, пострадала 57-летняя местная жительница. У нее есть ранение руки. Их госпитализировали в Херсон.

Как сообщалось, в Николаевской области в воскресенье, 23 апреля, был сбит российский беспилотник "Мерлин". Отметим, что воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 11:24 и отменили в 11:55.

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