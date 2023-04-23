В Греции оштрафовали пляжный бар на 33 миллиона евро

В Греции пляжный бар на острове Миконос уплатил совокупный штраф, достигший рекордных 33 миллионов евро.

Об этом пишет греческое издание Ekathimerini.

Отмечается, что штраф делится на две части:

сумма 22,5 миллионов евро касается штрафа за строительство несанкционированных сооружений;

еще 11 миллионов евро набежало за все годы, пока постройки были на месте.

Закон о сносе незаконных сооружений уже подписали, несмотря на то, что штраф уплачен. Документ был издан по результатам проверок, проведенных Министерством охраны окружающей среды.

Ранее мы сообщали, что 72-летний пенсионер из Британии Кристофер Чапел приобрел путевку на круизный лайнер за 17,5 тыс. фунтов стерлингов, однако не смог насладиться кругосветным путешествием и остался на Филиппинах из-за проблем со здоровьем.

Читайте также: