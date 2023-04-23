"Интер" одержал разгромную победу и прервал длительную безвыигрышную серию в Серии А (видео)

"Интер" на выезде разгромил "Эмполи" в матче 31-го тура итальянской Серии А – 0:3 .

Первый тайм встречи прошел без голов. В начале второй половины поединка Ромелу Лукаку открыл счет после передачи Марсело Брозовича.

На 76-й минуте Лукаку удвоил преимущество "нерадзурри", оформив дубль. В роли помощника выступил Хакан Чалханоглу.

Точку в матче на 88-й минуте поставил Лаутаро Мартинес, результативный пас ему отдал все тот же Лукаку.

Обзор матча

Таким образом, "Интер" одержал первую победу в последних шести матчах Серии А. Команда Симоне Индзаги с 54 очками поднялась на пятое место в турнирной таблице. "Эмполи" (32 балла) занимает 15-ю строчку.

В следующем туре "нерадзурри" 30 апреля примут "Лацио". В этот же день "Эмполи" в гостях сыграет против "Сассуоло".

Читайте также:

"Реал" разобрался с соперником и сократил отставание от "Барселоны" в Примере (видео)

Разбили главную сенсацию турнира: "Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Англии (видео)

"Боруссия" Дортмунд одержала сокрушительную победу и скинула "Баварию" с вершины Бундеслиги (видео)