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"Интер" одержал разгромную победу и прервал длительную безвыигрышную серию в Серии А (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Интер" одержал разгромную победу и прервал длительную безвыигрышную серию в Серии А (видео)

Совещатели "Интера" Ромелу Лукаку (слева) и Лаутаро Мартинес (справа)/фото — twitter.com/Inter_en

Дублем отличился Ромелу Лукаку.

"Интер" на выезде разгромил "Эмполи" в матче 31-го тура итальянской Серии А – 0:3.

Первый тайм встречи прошел без голов. В начале второй половины поединка Ромелу Лукаку открыл счет после передачи Марсело Брозовича.

На 76-й минуте Лукаку удвоил преимущество "нерадзурри", оформив дубль. В роли помощника выступил Хакан Чалханоглу.

Точку в матче на 88-й минуте поставил Лаутаро Мартинес, результативный пас ему отдал все тот же Лукаку.

Обзор матча

Таким образом, "Интер" одержал первую победу в последних шести матчах Серии А. Команда Симоне Индзаги с 54 очками поднялась на пятое место в турнирной таблице. "Эмполи" (32 балла) занимает 15-ю строчку.

В следующем туре "нерадзурри" 30 апреля примут "Лацио". В этот же день "Эмполи" в гостях сыграет против "Сассуоло".

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Дата публикации
Просмотры
119
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