- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 16
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне атаковали Украину боевыми дронами: где раздались взрывы
Враг в очередной раз атаковал мирные украинские города ночью.
В ночь на 23 апреля 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .
Об этом сообщили воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Часть Украины охватила воздушная тревога. Работали силы ПВО. В результате попаданий иногда вспыхнули пожары.
В частности, взрывы прогремели:
Одесса;
Харьков;
Полтава и Полтавщина;
Бровары;
Пригород Киева.
Напомним, что ранее россияне атаковали Полтавщину: есть попадание в объекты гражданской инфраструктуры.