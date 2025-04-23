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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Россияне атаковали Украину боевыми дронами: где раздались взрывы

Враг в очередной раз атаковал мирные украинские города ночью.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар

Пожар / © ТСН.ua

В ночь на 23 апреля 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Часть Украины охватила воздушная тревога. Работали силы ПВО. В результате попаданий иногда вспыхнули пожары.

В частности, взрывы прогремели:

  • Одесса;

  • Харьков;

  • Полтава и Полтавщина;

  • Бровары;

  • Пригород Киева.

Напомним, что ранее россияне атаковали Полтавщину: есть попадание в объекты гражданской инфраструктуры.

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