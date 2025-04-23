В Киевской области раздаются взрывы: работают силы ПВО

ПВО / © ТСН.ua

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В ночь на 23 апреля 2025 года на территории Киевской области в воздушном пространстве была зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

Об этом информируют в Киевской ОВА.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - советуют чиновники.

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Мониторинговые каналы сообщили о ряде взрывов вблизи Броваров.

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области.

Напомним, что ранее РФ атаковала Одессу дронами: под прицелом оказалась гражданская инфраструктура пригорода.