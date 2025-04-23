Полтаву атаковали вражеские дроны: есть попадания по предприятиям

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Полтавскую общину атаковали вражеские БПЛА.

Об этом информирует глава Полтавской ОВ Владимир Когут.

По состоянию на 00.10 есть сообщения о попадании по предприятиям и открытым территориям вблизи гражданских объектов в Подольском и Шевченковском районах Полтавы.

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В настоящее время информации о пострадавших не поступало.

Данные уточняются. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях.

Напомним, что ранее произошла атака дронов на Одессу: город снова в огне — что известно о последствиях.