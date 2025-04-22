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В пригороде Киева могут раздаваться взрывы - в чем причина
В Вышгородском районе Киевской области саперы будут работать над обезвреживанием взрывоопасных предметов
В Вышгородском районе Киевской области саперы приступили к операции по ликвидации взрывоопасных предметов, чтобы обеспечить безопасность местных жителей.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
«Внимание!! В Вышгородском районе можно слышать звуки взрывов. На территории района сегодня, 22 апреля, производятся взрывные работы. Поэтому может быть громко», — говорится в сообщении.
В ОВА призвали жителей Киевской области сохранять спокойствие, быть осмотрительными и доверять только официальной информации.
Напомним, ранее мы писали о том, что 22 апреля враг массированно обстрелял Запорожье, Харьков и Херсон. В результате обстрела Запорожья были ранены 23 человека, среди них — 4 детей.