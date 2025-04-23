На Київщині лунають вибухи: працюють сили ППО

ППО / © ТСН.ua

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У ніч проти 23 квітня 2025 року на території Київської області у повітряному просторі було зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Про це інформують у Київській ОВА.

“Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші — не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників”, — радять посадовці.

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Моніторингові канали повідомили про низку вибухів поблизу Броварів.

Повітряна тривога оголошена у Києві та на Київщині.

Нагадаємо, що раніше РФ атакувала Одесу дронами: під прицілом опинилася цивільна інфраструктура передмістя.