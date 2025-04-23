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На Київщині лунають вибухи: працюють сили ППО
У небі над Київщиною літають російські дрони.
У ніч проти 23 квітня 2025 року на території Київської області у повітряному просторі було зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Про це інформують у Київській ОВА.
“Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші — не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників”, — радять посадовці.
Моніторингові канали повідомили про низку вибухів поблизу Броварів.
Повітряна тривога оголошена у Києві та на Київщині.
Нагадаємо, що раніше РФ атакувала Одесу дронами: під прицілом опинилася цивільна інфраструктура передмістя.