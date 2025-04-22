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У Полтаві після вибухів — перебої зі світлом: що відомо
Росія сьогодні масовано атакувала Полтаву «Шахедами».
У Полтаві пізно увечері, 22 квітня, пролунали вибухи.
Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах.
«Шановні полтавці. Перебувайте далі від вікон та у безпечних місцях. Громада під атакою БПЛА», — повідомляла в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова.
За інформацією «Суспільне Полтава», місто масовано атакували «Шахеди». Після прильотів у Полтаві спостерігаються перебої із електропостачанням. Інших деталей про атаку наразі нема.
Нагадаємо, що сьогодні ввечері російські дрони також атакували Одесу.