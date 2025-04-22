Удар по Полтаві 22 квітня / © pixabay.com

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У Полтаві пізно увечері, 22 квітня, пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах.

«Шановні полтавці. Перебувайте далі від вікон та у безпечних місцях. Громада під атакою БПЛА», — повідомляла в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова.

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За інформацією «Суспільне Полтава», місто масовано атакували «Шахеди». Після прильотів у Полтаві спостерігаються перебої із електропостачанням. Інших деталей про атаку наразі нема.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері російські дрони також атакували Одесу.