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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1778
Час на прочитання
1 хв

У Полтаві після вибухів — перебої зі світлом: що відомо

Росія сьогодні масовано атакувала Полтаву «Шахедами».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар по Полтаві 22 квітня

Удар по Полтаві 22 квітня / © pixabay.com

У Полтаві пізно увечері, 22 квітня, пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах.

«Шановні полтавці. Перебувайте далі від вікон та у безпечних місцях. Громада під атакою БПЛА», — повідомляла в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова.

За інформацією «Суспільне Полтава», місто масовано атакували «Шахеди». Після прильотів у Полтаві спостерігаються перебої із електропостачанням. Інших деталей про атаку наразі нема.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері російські дрони також атакували Одесу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1778
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