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Россияне сбросили на Херсонский район 11 КАБов

Россияне сбросили на Херсонский район 11 КАБов

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. / Фото: pixabay.com

Враг продолжает атаковать Херсонщину.

Оккупанты нанесли авиационный удар с применением 11 КАБ по Херсонскому району.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в сообщении в соцсетях.

Предварительно – 2 КАБ в районе с. Садовое, 2 КАБ в районе с. Приднепровское, 7 КАБ по пгт Антоновка.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Напомним, утром 20 декабря российские оккупанты совершили массированную атаку на Херсон, в результате которой погибли и ранены.

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