Россияне сбросили на Херсонский район 11 КАБов

Враг продолжает атаковать Херсонщину.
Оккупанты нанесли авиационный удар с применением 11 КАБ по Херсонскому району.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в сообщении в соцсетях.
Предварительно – 2 КАБ в районе с. Садовое, 2 КАБ в районе с. Приднепровское, 7 КАБ по пгт Антоновка.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Напомним, утром 20 декабря российские оккупанты совершили массированную атаку на Херсон, в результате которой погибли и ранены.
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