Росіяни скинули на Херсонський район 11 КАБів

Ворог продовжує атакувати Херсонщину.
Окупанти здійснили авіаційний удар із застосуванням 11 КАБ по Херсонському району.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у повідомленні у соцмережах.
Попередньо - 2 КАБ в районі с. Садове, 2 КАБ в районі с. Придніпровське, 7 КАБ по смт Антонівка.
Інформація щодо потерпілих та пошкоджень уточнюється.
Нагадаємо, вранці 20 грудня російські окупанти здійснили масовану атаку на Херсон, внаслідок якої є загиблі та поранені.
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