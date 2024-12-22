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Росіяни скинули на Херсонський район 11 КАБів

Росіяни скинули на Херсонський район 11 КАБів

Інформація щодо потерпілих та пошкоджень уточнюється. / Фото: pixabay.com

Ворог продовжує атакувати Херсонщину.

Окупанти здійснили авіаційний удар із застосуванням 11 КАБ по Херсонському району.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у повідомленні у соцмережах. 

Попередньо - 2 КАБ в районі с. Садове, 2 КАБ в районі с. Придніпровське, 7 КАБ по смт Антонівка.

Інформація щодо потерпілих та пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, вранці 20 грудня російські окупанти здійснили масовану атаку на Херсон, внаслідок якої є загиблі та поранені.

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