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"Спасибо простому народу Украины" — Зеленский

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"Спасибо простому народу Украины" — Зеленский

Президент Украины записал новое видеообращение к украинцам.

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам.

"И спасибо простому народу Украины, который останавливает голыми руками танки, силой духа выгоняет оккупантов из административных зданий, делает их пребывание в Украине постыдным, чтобы доказать, что они все здесь чужие. Это народная война! Это народ Украины! Слава Украине!" – сказал президент.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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