"Спасибо простому народу Украины" — Зеленский

Президент Украины записал новое видеообращение к украинцам.

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам.

"И спасибо простому народу Украины, который останавливает голыми руками танки, силой духа выгоняет оккупантов из административных зданий, делает их пребывание в Украине постыдным, чтобы доказать, что они все здесь чужие. Это народная война! Это народ Украины! Слава Украине!" – сказал президент.