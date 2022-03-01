"Дякую простому народу України" - Зеленський

Президент України записав нове відеозвернення до українців.

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців.

"І дякую простому народу України, який зупиняє голіруч танки, силою духу виганяє окупантів з адміністративних будівель, робить їх перебування в Україні ганебним, щоб довести, що вони всі тут чужі. Це є народна вийна! Це є народ України! Слава Україні!" – сказав президент.