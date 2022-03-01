Президент пояснив відкликання дипломатів.

Україна відкликає послів з Киргизстану та Грузії.

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Про це сьогодні, 1 березня, повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення.

"Наші дипломати просто зараз реалізують справедливі і абсолютно необхідні рішення по-відношенню до тих держав, які зрадили своєму слову та міжнародному праву. Негайно відкликаємо посла з Киргизстану на консультаці за виправдання агресії проти України. Негайно відкликаємо посла з Грузії за перепони для добровольців, які хочуть нам допомогти. За неморальну позицію по-відношенню до санкцій", - сказав президент.