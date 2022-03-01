Президент объяснил отзыв дипломатов.

Украина отзывает послов из Кыргызстана и Грузии.

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Об этом сегодня, 1 марта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения.

"Наши дипломаты прямо сейчас реализуют справедливые и абсолютно необходимые решения по отношению к тем государствам, которые изменили своему слову и международному праву. Немедленно отзываем посла из Кыргызстана на консультации за оправдание агрессии против Украины. Немедленно отзываем посла из Грузии за преграды для добровольцев, желающих нам помочь. За безнравственную позицию по отношению к санкциям", — сказал президент.