Взрыв нефтебазы возле Василькова: пожар самоликвидировался

В ночь на 27 февраля в нефтебазу попал снаряд оккупантов.

По состоянию на вторник, 1 марта, пожар на нефтебазе в селе Крячки в Киевской области самоликвидировался.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Пожар на нефтебазе KLO возник в ночь на 27 февраля. В один из резервуаров попал вражеский боеприпас. Спасатели не могли взяться за тушение из-за угрозы обстрелов. Ущерб оценивается более чем в 800 млрд грн.