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Взрыв нефтебазы возле Василькова: пожар самоликвидировался

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Взрыв нефтебазы возле Василькова: пожар самоликвидировался

В ночь на 27 февраля в нефтебазу попал снаряд оккупантов.

По состоянию на вторник, 1 марта, пожар на нефтебазе в селе Крячки в Киевской области самоликвидировался.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Пожар на нефтебазе KLO возник в ночь на 27 февраля. В один из резервуаров попал вражеский боеприпас. Спасатели не могли взяться за тушение из-за угрозы обстрелов. Ущерб оценивается более чем в 800 млрд грн.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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