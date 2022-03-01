В Конотопе объявлена воздушная тревога: авиаудары

Людей просят спрятаться в убежище.

В Конотопе Сумской области объявлена воздушная тревога во вторник, 1 марта.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

По словам главы области, речь идет об авиаударах по городу. Живицкий призывает всех переместиться в убежище.