У Конотопі оголошено повітряну тривогу: авіаудари

Людей просять сховатися до укриття.

У Конотопі Сумської області оголошено повітряну тривогу у вівторок, 1 березня.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

За словами очільника області, йдеться про авіаудари по місту. Живицький закликає всіх переміститися до укриття.