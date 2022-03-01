Вибух нафтобази біля Василькова: пожежа самоліквідувалася

У ніч проти 27 лютого у нафтобазу влучив снаряд окупантів.

Станом на вівторок, 1 березня, пожежа на нафтобазі у селі Крячки Київської області самоліквідувалася.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Пожежа на нафтобазі KLO виникла у ніч проти 27 лютого. В один з резервуарів влучив ворожий боєприпас. Рятувальники не могли взятися за гасіння через загрозу обстрілів. Збитки оцінюють у понад 800 млрд грн.