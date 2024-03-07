Срочники – домой: Зеленский подписал указ

Срочников отправят в запас и пока не будут мобилизовать.

Президент Владимир Зеленский сегодня, 7 марта, подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы.

Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

"Уволить в апреле – мае 2024 года в запас из Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной военной службы, срок военной службы которых..., закончился во время действия военного положения", – говорится в сообщении.

После демобилизации срочники получат отсрочку от нового призыва сроком на 12 месяцев.

Напомним, что в Украине после начала полномасштабного вторжения призыв на срочную военную службу не проводился, в то же время была объявлена мобилизация. Однако находившиеся в армии срочники, и срок службы которых завершился в течение этих двух лет, продолжали служить. Заметим, что за время полномасштабной войны многие срочники подписали контракт с ВСУ, однако их точное количество не разглашается.

26 февраля 2024 года президент Зеленский подписал закон о демобилизации срочников. Перед этим 23 февраля этот закон принял Верховная Рада.

Раньше мы писали, сколько украинских солдат-срочников находятся в плену РФ.

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