У lifecell изменится владелец: что об этом известно

Бизнесмен является владельцем разных операторов связи в Монако, Швейцарии и Ирландии.

Украинский бизнес lifecell, принадлежащий турецкой Turkcell, получит нового владельца. Его приобретет французская инвестиционная компания NJJ Capital, которой владеет миллиардер Ксавье Ньель.

Об этом говорится на платформе публичного раскрытия информации (Турция).

Номинальная стоимость lifecell составляет 12,7 млрд грн. Пока детали соглашения не разглашаются. Кроме того, неизвестна и ее стоимость.

Ранее WhiteBIT и lifecell создали клиентам в Украине новую опцию.

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