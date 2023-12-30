Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

У lifecell изменится владелец: что об этом известно

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
222
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
У lifecell изменится владелец: что об этом известно

lifecell получит нового владельца / Фото: ain.ua

Бизнесмен является владельцем разных операторов связи в Монако, Швейцарии и Ирландии.

Украинский бизнес lifecell, принадлежащий турецкой Turkcell, получит нового владельца. Его приобретет французская инвестиционная компания NJJ Capital, которой владеет миллиардер Ксавье Ньель.

Об этом говорится на платформе публичного раскрытия информации (Турция).

Номинальная стоимость lifecell составляет 12,7 млрд грн. Пока детали соглашения не разглашаются. Кроме того, неизвестна и ее стоимость.

Ранее WhiteBIT и lifecell создали клиентам в Украине новую опцию.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
222
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация