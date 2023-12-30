У lifecell зміниться власник: що про це відомо

Бізнесмен є власником різних операторів зв'язку у Монако, Швейцарії та Ірландії.

Український бізнес lifecell, що належить турецькій Turkcell, отримає нового власника. Його придбає французька інвестиційна компанія NJJ Capital, якою володіє мільярдер Ксав'є Ньєль.

Про це йдеться на платформі публічного розкриття інформації (Туреччина).

Зазначається, що номінальна вартість lifecell становить 12,7 млрд грн. Наразі деталі угоди не розголошуються. Крім того, невідома і її вартість.

Раніше WhiteBIT і lifecell створили для клієнтів в Україні нову опцію.

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