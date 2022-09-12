У Полтавській області проблеми із мобільним зв’язком: що сталося

На частині території Полтавщини 12 вересня відсутній звʼязок та інтернет одного із мобільних операторів.

Уранці 12 вересня, приблизно на половині території Полтавської області відсутній звʼязок та інтернет мобільного оператора lifecell.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, через перепади напруги після цинічних обстрілів окупантів увечері 11 вересня вийшов із ладу регіональний вузол звʼязку lifecell. Лунін каже, що відновити інтернет і звʼязок мають у другій половині дня.

"В оператора Київстар є перебої зі звʼязком у двох локаціях Полтави, але протягом найближчої години проблеми також мають усунути", - додав Лунін.

Нагадаємо, увечері неділі 11 вересня росіяни завдали цинічного удару по об'єктах інфраструктури, у результаті чого в різних районах Харкова та області зникло електропостачання, проблеми зі світлом також були в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Сумській, Харківській областях.

Повідомлялося про перебої з постачанням води. Електропостачання низки областей пізно увечері було відновлене.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цинічний ракетний обстріл об'єкта інфраструктури в Харкові. Він наголосив, що українці ніколи не погодяться на "дружбу та братерство" з Росією.

Зеленський пояснив, що "холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як російські "дружба й братерство".

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